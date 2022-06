Cantautora peruana Daniela De Izcue lanza su primer disco EP “MMXX” y anuncia concierto

La cantautora peruana, Daniela De Izcue, lanza su primer disco MMXX (2020), en el cual mezcla géneros afines a su esencia como Pop y R&B, una gran propuesta para la escena musical local.

Este primer EP - disco corto- reunirá 4 canciones: “Where Did You Go?”, “IDK”, “Should’ve Known” y “Throw It Away”. Cada una muestra su gran esencia como compositora musical, donde profundiza en temas como el proceso de superación personal, el manejo de las emociones, el amor y la interacción personal durante la pandemia; logrando así una combinación única de vivacidad y emoción.

Sus últimos singles lanzados, como “Obsesioná”, “TU BABY GIRL”, “Alguien Como Tú” y “No Volverá” causaron sensación en Spotify, con más de 100 mil reproducciones en conjunto. A su vez, tiene una creciente comunidad de fans en Tiktok e Instagram, en el primero con más de 58 mil seguidores.

“MMXX transmite todos mis sentimientos en plena pandemia: la incertidumbre, el amor a distancia, la ansiedad inmanejable, la impotencia de no saber qué hacer. Pero finalmente, también hay esperanza y paciencia en el proceso. Y esto quiero transmitir con la última canción del EP, que deja abierto el camino a música con una distinta perspectiva de la vida.”, nos cuenta Daniela.

Concierto en Miraflores

A motivo del lanzamiento de su disco, Daniela anuncia un gran concierto el 8 de julio a las 7:00 p.m., en el Hotel Selina, Miraflores. Puedes encontrar información sobre el concierto entrando al perfil de Daniela aquí. El aforo es limitado.

Sobre Daniela De Izcue

Daniela inició su carrera musical en el 2015 con sus estudios en música en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC), donde empezó a tocar con su banda “Da Chillz” en distintos eventos privados. En el 2018 fue invitada en la obra Tenores Love del Gran Teatro Nacional. A pesar de su corta trayectoria, Daniela ha logrado abrirse un gran paso en el escenario musical peruano, abriéndole el concierto a músicos reconocidos a nivel nacional e internacional como Bacilos, We The Lion, Ezio Oliva, entre otros artistas.