Jennifer Lopez y su mensaje con el que honró a latinos en la investidura de Joe Biden

Representando a los latinos en Estados Unidos, Jennifer Lopez fue la invitada de honor durante la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente. La cantante conmovió a más de un asistente con una gran presentación donde interpretó “This Lans is Your Land” (‘Esta tierra es tu tierra’) de Woody Guthrie.

La artista también pidió en español que esta nueva era sea “una nación bajo Dios, indivisible con libertad y justicia para todos”. Tras recibir los aplausos, el evento contó con la lectura de poesía de Amanda Gorman (23), una joven que fue nombrada la primer poetisa Nacional Juvenil Laureada en los EE.UU.

De esta manera, la también actriz celebró la asunción de Joe Biden como mandatario y a Kamala Harris, como la primera mujer electa vicepresidenta. La puertorriqueña ha participado en las ceremonias más importantes de su país como el Super Bowl y ahora, del famoso “Inauguration Day”.