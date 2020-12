Paul McCartney y Ringo Starr colaboran en nueva canción

Ringo Starr es el eterno baterista de la legendaria banda de rock The Beatles y un músico incansable, ya que tras la disolución de los cuatro de Liverpool, fundó un supergrupo que lleva tres décadas produciendo y girando por todo el mundo.

Y aunque la pandemia del SARS CoV-2 ha interrumpido las fechas de gira mundial, esto no significa que el baterista esté inactivo y ahora sorprende a su fans con una nueva colaboración con Paul MacCartney.

Cabe indicar que Starr anunció un nuevo EP, ‘Zoom In‘, con cinco nuevas canciones, una megacolaboración con múltiples artistas, incluyendo a su ex compañero de The Beatles.