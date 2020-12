¿Por qué Yahaira Plasencia no sale en el videoclip de Daddy Yankee y Marc Anthony?

Tras el éxito del nuevo tema de Marc Anthony junto a Daddy Yankee, “De vuelta pa’ la vuelta”, Sergio George, quien se encargó de la producción de este nuevo sencillo, explicó por qué Yahaira Plasencia no sale en el videoclip de los famosos artistas.

“No están a ese nivel para meter a cualquier artista. No solamente Yahaira, sino cualquier artista de pronto. Ellos son dos íconos, entonces la cosa es que ellos son íconos que quieren cantar juntos. Si no era así, no cantaban juntos”, comentó en un medio local.

El productor puertorriqueño también explicó por qué la salsera peruana apareció muy poco en el videoclip de la canción de Nael y Justin: “porque ella no era la principal, así que no había motivo para darle más pantalla”.

“Hay que entender, hay cuatro artistas en esta canción, ¿no? Los principales son Nael y Justin que son dos muchachos que son directores de video muy conocidos de la música urbana, también está Mackie y también Yahaira”, aclaró.