Bob Dylan: Compran derechos de sus canciones por 300 millos de dólares

El reconocido cantante y compositor, Bob Dylan vende su catálogo completo con 60 años de rock. La empresa musical, Universal Music ha comprado su legado completo con más de 600 canciones que incluye temas embelmaticos como 'Knockin' On Heaven's Door', 'Blowin' In The Wind', 'The Times They Are A-Changin'' y 'Like a Rolling Stone'.

“Representar el conjunto de la obra de uno de los compositores más grandes de todos los tiempos, cuya importancia cultural no puede ser exagerada, es a la vez un privilegio y una responsabilidad”, señaló Universal Music Publishing Group, en un comunicado.

Ca indicar que la suma de la adquisición de la colección del emblemático cantautor no fue revelada por las partes, aunque según el medio The New York Times, que fue el primero en reportar sobre el acuerdo, señala que Dylan habría recibido más de 300 millones de dólares por la venta.