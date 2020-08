Paul McCartney demandó a Los Beatles en 1970

1

El integrante de The Beatles, Paul McCartney, ha hablado sobre el motivo por el cuál demando a sus ex compañeros hace 50 años. En una nueva entrevista con el portal GQ, McCartney habló sobre lo que describe como uno de los más grandes “malentendidos” de la separación del cuarteto de Liverpool, argumentando que no tenía otra opción más que demandar a la banda para proteger su música.

Como se recuerda, McCartney anunció oficialmente su salida de The Beatles en abril de 1970, más tarde ese mismo año hizo una demanda en la que llamaba a la disolución formal del grupo.

Después de años de batallas legales, eventualmente ganó los derechos de la música de la banda de EMI y el productor Allen Klein, quien tomó control de los negocios de The Beatles en 1969 después de la muerte de su mánager, Brian Epstein.

“La única manera para mí de salvar a The Beatles, Apple y lanzar ‘Get Back’, que nos permitió lanzar también ‘Anthology’ y todas estas grandiosas remasterizaciones de los grandes discos de The Beatles – fue demandar a la banda”, añadió el músico.