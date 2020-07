One Direction celebra su décimo aniversario y regresa con sorpresas para sus fans

Hace diez años que Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik formaron una de las bandas juveniles con más éxito y, tras una larga carrera musical, Malik anunció el 2015 que se alejaba del grupo, luego, en el 2016, el resto del grupo decidió empezar su camino en solitario.

Con la llegada de su décimo aniversario, los integrantes de la banda publicaron su primer post en Instagram, lo que generó varias especulaciones de sus fans por un posible reencuentro.

Sin embargo, la agencia que trabaja con los músicos ha anunciado que no habrá una reunión de los integrantes, pero que sí se lanzará una plataforma con una serie de contenidos exclusivos e inéditos de la banda, la página se llamará “10 Years Of One Direction”.

Aquí los fanáticos encontrarán videos documentales con imágenes inéditas de la banda, un backstage, se podrá acceder a ‘playlists’ interactivas y varios ‘EPs’ en plataformas digitales desde este 23 de julio.