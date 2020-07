Tina Turner vuelve a la música a los 80 años

Desde hace veinticinco años, Tina Turner vive tranquila y alejada de los focos en su mansión Chateau Algonquin ubicada en la localidad suiza de Kusnacht (Zurich). Desde entonces ha aparecido en contadísimas ocasiones en público, y sólo ha grabado un disco de meditación espiritual con el grupo suizo Beyond, llamado "Buddhist and Christian prayers", en 2010.

Hace unos meses, llegó a asegurar al New York Times que estaba disfrutando mucho de su retiro de los escenarios y que no tenía planes de volver a su carrera musical, diciendo: «No canto. No bailo. No me visto bien».

Pero ahora, la Diva del Rock ha decidido volver a la música a sus 80 años, relanzando uno de sus viejos clásicos, “What's Love Got To Do With It”, que formó parte de su disco “Private Dancer”, lanzado en 1984.

Hace unos días, la cantante compartió una versión remasterizada del vídeo de “The Best”, otro de sus hits y ahora, este regreso con la nuevas remezclas la anima a seguir haciendo cosas y dándonos nuevas sorpresas a sus fans.