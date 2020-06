Michael Jackson: se cumplen 11 años de la muerte del "Rey del Pop"

El pasado 25 de junio se cumplieron 11 años de la muerte de Michael Jackson, el "Rey del Pop", quien, a pesar de haber estado envuelto en varios escándalos durante toda su carrera, sigue estando presente entre todos sus fanáticos, quienes lo recuerdan por su legado y talento inigualable.

En 2009, el intérprete de “Thriller” y “Billie Jean” fue encontrado muerto en la habitación de su casa ubicada en Los Angeles, California.

Antes de morir, el “Rey del Pop” llevaba varios meses ensayando su espectáculo 'This Is It' que estrenaría el 13 de julio de aquel año y estaría acompañado de una gira mundial que marcaría su definitiva despedida de los escenarios.

La noticia de su muerte estremeció al mundo entero en su momento por la figura que representaba pero también por el misterio alrededor del deceso. Incluso, se crearon varias teorías de conspiración sobre este acontecimiento y una de ellas afirma que aún esta vivo, prueba de ello, la edición de tres discos inéditos tras su muerte.