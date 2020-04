The Rolling Stones publican su primera canción original en ocho años

Para alegría de su millones de seguidores, los Rolling Stones lanzan parte de su nueva producción discográfica original en ocho años. Mick Jagger lo explica así“Estábamos grabando material nuevo en el estudio antes de la cuarentena y había una canción que pensamos tenía una resonancia especial dadas las circunstancias que nos está tocando vivir. Hemos trabajado en ella en el aislamiento” . Se llama “Living in Ghost Town” (Vivir en una ciudad fantasma).

Sobre los nuevo, el guitarrista Keith Richards señaló que "Por resumir, grabamos el tema hace un año en Los Ángeles para nuestro disco nuevo, un proyecto en el que seguimos trabajando. Entonces la peste nos salpicó a todos y Mick y yo decidimos que la canción debía sacarse ya”.

Cabe indicar que esta es su primera canción original en ocho años, desde que en 2012 incluyesen dos piezas nuevas, “Doom and Gloom” y “One More Shot “en el recopilatorio “Grrr!”, Posteriormente, en 2016, editaron un álbum donde versionaban clásicos del blues, en “Blue and Lonesome”.