Paul McCartney piensa que “Los Beatles fueron mejores” que los Rolling Stones

Paul McCartney no ha tenido miedo de compartir lo que piensa y habló acerca de la eterna rivalidad de The Beatles con The Rolling Stones.

“Los Stones son un grupo fantástico. Voy a verlos cada vez que andan de gira porque son simplemente una gran, gran banda”, dijo antes de compararlos con los Fab Four, una banda que rinde homenaje al cuarteto de Liverpool. “Sus cosas están enraizadas en el blues. Cuando escriben, es para hacer blues. Tuvimos un poco más de influencia”.

Además de la diversidad en el sonido, la banda de McCartney también tenía más versatilidad en cuanto a lo vocal, algo que el propio Keith Richards dijo. “Keith me dijo una vez: ‘Tuviste suerte, hombre. Tenías cuatro cantantes en tu banda. Tenemos uno’“.

Sin embargo, en la mente de Paul, la mayor diferencia entre las bandas era que los Beatles siempre estaban un paso por delante.

“Comenzamos a notar que, hiciéramos lo que hiciéramos, los Stones lo hicieron poco después”, señaló.

“Fuimos a Estados Unidos, tuvimos un gran éxito. Pues bien, los Stones fueron a América. Hicimos el Sgt. Pepper, The Stones hizo una especie de álbum psicodélico. Pero éramos grandes amigos. Todavía lo somos… lo seguimos siendo. Los Beatles eran mejores“.