Así fue la presentación de Los Rolling Stones en "One World: Together at Home"

Los Rolling Stones acompañarón a Lady Gaga, Paul McCartney, Stevie Wonder y Billie Eilish en el especial “One World: Together At Home”, dirigido a luchar contra la pandemia actual por el coronavirus COVID-19.

La canción interpretada por la icónica banda fue "You can`t always get what you want", la cual es parte del octavo disco de estudio de los Rolling Stones, el imprescindible "Let it bleed" del año 1969. Disco lleno de canciones poderosas y que también marca la salida definitiva de uno de sus fundadores; Brian Jones, quien moriría ahogado en la piscina de su casa apenas un mes después de ser expulsado por los otros integrantes de la banda.

La temática de la canción resume las preocupaciones de los años sesenta por la política, el amor, la protesta y las drogas. Como quedó claro las preocupaciones que claramente no se limiten solo a una década.