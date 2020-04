Roger Waters y su último intento de reunir a Pink Floyd

El sueño de los miles de fans de Pink Floyd para verlos juntos o solo para por poder escuchar la esperadísima versión remasterizada de su éxito disco Animals en estas semanas de confinamiento es algo cada vez más lejano.

El bajista de la banda británica, Roger Waters, ha contado al portal Rolling Stone que ha intentado firmar la paz con sus ex compañeros, David Gilmour y Nick Mason, para trabajar en la reedición remasterizada del álbum que la banda publicó en 1977. Pero no hay una respuesta afirmativa de su exsocios y compañeros de ruta.

“Tracé una especie de plan, pero no ha fructificado”, asegura. “Fue algo así como: ¿Podemos lanzar una versión de vinilo remasterizada de Animals sin que se convierta en la tercera guerra mundial? ¿No sería bueno? En realidad, sugerí actuar en democracia. Les dije: '¿Por qué no hacemos una votación? Solo somos tres... pero no, ellos no quieren. Sólo Dios sabe por qué. Y eso que no hay Dios, ¿sabes a lo que me refiero?” agregó Waters.