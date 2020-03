Mick Jagger regresa a la actuación en la pantalla grande

Han pasado casi 20 años desde que la voz de los Rolling Stones, Mick Jagger actuó por última vez, pero como lo manifiesta en la nueva película “The Burnt Orange Heresy” no ha perdido el talento ante las cámaras. En la cinta Jagger actúa junto a Claes Bang y Elizabeth Debicki como un malvado coleccionista de arte que astutamente convence a un periodista de que use una rara entrevista con un artista huraño (Donald Sutherland) como una oportunidad para robar una de sus pinturas.

“Desearía haber actuado mucho más. Solo he hecho fragmentos por aquí y por allá cuando he podido”, dijo Jagger en una entrevista y agregó con humor: “Tú sabes, tengo otro trabajo. Tengo varios trabajos más, en realidad”.

Cabe indicar que es la primera película de Jagger desde “The Man From Elysian Fields” (“Gigoló: El precio del éxito”) de 2001. De todas formas, el ídolo de rock nunca ha sido ajeno al Séptimo Arte, pues desde muy temprano en su carrera, varios directores han buscado su talento, aunque no siempre con buenos resultados.