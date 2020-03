Los Beatles: se cumplen cincuenta años de “Let It Be”

Hace cincuenta años, un 6 de marzo de 1970, salía al mercado la canción “Let It Be”, sencillo que daría título al último álbum de la banda más importante de la historia de la música en el siglo XX, Los Beatles. La canción es considerada al día de hoy una de las mejores canciones de todos los tiempos.

El máster del tema se grabó el 31 de enero de 1969, con la idea de que formase parte de un álbum que llevaría por nombre “Get Back”, pero que terminó por ser bautizado con el título del single.

Paul McCartney puso la voz y el piano, Ringo Starr la batería, Jhon Lennon el bajo y George Harrison la guitarra eléctrica; Billy Preston tocaba el órgano Hammond y Linda McCartney reforzó los coros de Harrison y Lennon.

Se cuenta que el descontento de McCartney, autor de la canción, con los arreglos que del productor Phil Spector de cara al producto final, fue la gota que colmó el vaso y fue el principio del fin de Los Beatles.