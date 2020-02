Yoko Ono: la musa de Jhon Lennon cumplió 87 años

Yoko Ono cumple 87 años, y es señalada como la responsable de destruir a la banda más emblemática de la música moderna, The Beatles, cuando se convirtió en la musa y esposa de John Lennon. Se conocieron en 1966 durante una exhibición de arte en Londres, y se convirtieron en pareja en 1968, mientras él aún estaba casado con Cynthia Powell, de quien se divorció en ese mismo año al quedar perdidamente enamorado de Ono.

Su luna de miel fue una oportunidad para protestar contra la Guerra de Vietnam, y alcanzaron el éxito con su colaboración en el álbum Double Fantasy, lanzado tres semanas antes del asesinato de Lennon en diciembre de 1980.

Es bien sabido que los seguidores de The Beatles acusaban a Yoko de haber separado al grupo, John se tuvo que enfrentar a la deportación a Gran Bretaña por acusaciones relacionadas con drogas y Yoko sufría por la desaparición de su hija Kyoko secuestrada por su ex marido y a la que no volvió a ver hasta que tuvo 31 años.

La relación entre John y Yoko se volvía más tensa y la pareja se separó por dos años. Se reconciliaron en 1975 y tuvieron a su hijo Sean. El matrimonio terminó abruptamente el 8 de diciembre de 1980 con el asesinato del músico en la puerta de su departamento en Nueva York.