Ray de 2 Unlimited: "nuestra música es atemporal y nunca morirá"

Ray Slijngaard, el rapero desde los 19 años de la emblemática agrupación de música techno, 2 Unlimited, conversó en exclusiva con Panamericana.pe y reveló detalles de su carrera y su próxima visita al Perú este 15 de febrero en la Explanada del Parque de la Exposición en el concierto Yo amo los 90's, que reúne a los grandes exponentes del techno - eurodance.

¿Qué se siente ser parte de uno de los fenómenos musicales más representativos de la década de los 90s?

Es un verdadero placer saber que fuimos una de las agrupaciones que marcó un hito en los 90's con su música.

¿Cuáles son sus expectativas en Perú? además del concierto ¿planean hacer algo más?

Yo he querido visitar el Perú desde hace muchos años y finalmente tengo la oportunidad de hacerlo y conocer a todos nuestros fans de este país. Queremos conocer a la gente, salir a pasear por Lima y por supuesto, probar su deliciosa gastronomía.

2 Unlimited ha pasado por diferentes etapas y cambios, sin embargo la audiencia sigue apoyándolos. ¿Cuál es el secreto?

Yo creo que nuestra música es atemporal y nunca morirá, esto lo comprobamos cada semana en nuestras presentaciones, muchísima gente sigue siendo feliz al escuchar nuestras canciones. Eso es una bendición.

¿Qué es lo que más extrañas de la época dorada de los 90s?

Extraño todo, fue una época muy grandiosa y llena de diversión. No quiero sonar viejo, pero a veces lo que extraño de esa época es ese sentimiento y toda la realidad que lo acompañaba.

De acuerdo a su web oficial, ustedes tienen muchas presentaciones confirmadas en todo el 2020. ¡Son un éxito! ¿Cómo hacen para balancear sus vidas personales y sus conciertos?

Los shows son parte de mi vida y no siento presión porque es algo que me llena y me hace sentir pleno. Es un buen balance; fin de semana doy conciertos y en la semana soy padre de mis 3 niños. Es muy lindo tener esta vida.

La música techno - eurodance está sonando nuevamente en radios, discotecas y festivales, y sus conciertos llenan estadios en Europa. ¿Qué está pasando?

Esto es cierto. Como ya dije antes, nuestra música es atemporal y la gente añora esta época, incluso vemos que cada vez llega gente más y más joven a nuestros shows.

‘No limits’ y ‘Get ready for this’, son canciones reconocidas en cualquier punto del planeta. Las letras hablan de positivismo, energía y libertad. En comparación a los 90s ¿ha cambiado en algo el mensaje de 2 Unlimited para el mundo?

2 Unlimited siempre transmitió mensajes positivos en sus canciones y yo creo que es por eso que la gente, especialmente en estos tiempos, frente a las cosas negativas que se ven, busca escaparse un momento de todo a través de la música.

En los 90s lanzaron un álbum con todos sus éxitos en español ¿se animarán a cantar algunas de estas versiones en el festival?

Esta vez en el festival no tocaremos nuestras versiones en español, quizá más adelante, pero sí les garantizamos que presentaremos todos nuestros éxitos.

¿Qué ha significado 2 Unlimited en tu vida?

Bueno, yo he integrado 2 Unlimited desde que tengo 19 años, por lo tanto ha sido gran parte de mi vida y una hermosa experiencia además porque nuestra música ha pasado a formar parte de la historia.

Me genera un hermoso sentimiento que nuestras canciones sean utilizadas en muchas películas, comerciales y shows de televisión como la semana pasada en el Super Bowl con Jimmy Fallon and the Roots.

Allá por los años 90s, ¿Ustedes eran conscientes de la gran cantidad de fans que tenían en Perú?

Sí, yo sabía que en Perú y varios países de Sudamérica habían muchos seguidores de nuestra música, por lo que me hace muy feliz finalmente estar aquí.

¿Qué mensaje les darías a tus fans peruanos?

A toda mi gente peruana les digo que no puedo esperar más para verlos y que los espero este 15 de febrero para festejar juntos. Así que póngase sus zapatos de baile porque ‘ we’re gonna Jump for Joy mi gente’ (vamos a saltar de alegría ‘mi gente’).

Ray y Kim, integrantes de 2 Unlimited, se presentarán este sábado 15 de febrero en la Explanada del Parque de la Exposición, en la cuarta edición del festival Yo Amo los 90's que trae además a otros grandes exponentes del techno como Fun Factory, Ku Minerva, Captain Hollywood Project y Pharao. Las entradas pueden ser adquiridas en Teleticket de Wong y Metro.