Roger Waters anuncia nueva gira por EEUU y México para julio

Luego del cierre de "Us + Them", la última gran gira del músico en la que repasó los grandes hitos de Pink Floyd, el mundo estaba expectante por saber qué haría Roger Waters en este año que recién empezó. "This Is Not A Drill" (Esto no es un Simulacro), es el nombre de la nueva gira de Waters con la que volverá a los escenarios en el segundo semestre de este año.

El legendario bajista confirmó este nuevo tour norteamericano, que lo llevará, por el momento, solo por ciudades norteamericanas. La gira arrancará el 8 de julio en Pittsburgh hasta el 3 de octubre, en Texas. justo un mes antes del día de las elecciones en Estados Unidos.

"A medida que el reloj avanza cada vez más rápido y más rápido hasta la extinción, parecía una buena cosa hacer un gran escándalo al respecto, por eso me voy de gira", aseguró Waters en un video presentando la gira "This Is Not A Drill".

Cabe indicar que hace unos meses, Waters adelantó a la revista Rolling Stone que "el plan es hacer 30 o 40 conciertos en América del Norte en el año electoral, y también algunos conciertos probablemente solo en la Ciudad de México, y eso es todo. No puedo dar la vuelta al mundo, y tampoco quiero hacerlo”.