Paul McCartney regresa al mundo de la animación en Netflix

El ex Beatle, Paul McCartney ha informado a través de su portal web oficial que producirá de la mano de Netflix una película de animación basada en su libro “High in the clouds”. El ex FabFour regresa al mundo de la animación luego de tres décadas desde su primera incursión en el cine.

A principios de los años 80, McCartney se propuso plasmar en un film una de las historias de “Rupert Bear”, el popular personaje creado por Mary Tourtel en su tira cómica para el Daily Express que con el tiempo llegaría a contar con libros propios.

Ahora, y gracias a su alianza con el gigante del streaming, McCartney podrá llevar a la pequeña pantalla en formato audiovisual la historia que escribió él mismo junto a Philip Ardaghy en 2005, y que contó con Dunbar como ilustrador.

Cabe indicar que el músico ha aprovechado el anuncio oficial de esta colaboración con Netflix para afirmar que se siente especialmente ilusionado con este proyecto y con el equipo con el que trabajará durante los próximos meses.