Tonny Cotura de Fun Factory: "hasta ahora la gente sigue bailando y cantando la melodía de los 90's

El responsable de haber escrito los grandes éxitos de la agrupación musical eurodance 'Fun Factory' responde al nombre de Tonny Cotura, productor, compositor y miembro vocal (rapero) de este grupo que en toda su trayectoria ha vendido más de 22 millones de discos. Además de haber recibido los discos de oro y platino.

Ante tamaño personaje, Panamericana.pe conversó en exclusiva con Cotura para conocer los detalles más recónditos que dieron a luz y fortalecieron a la agrupación alemana que pese a los años, se mantiene vigente desde 1992. Según nos cuenta, cuando la banda no está de gira, los demás integrantes se dedican a sus actividades personales. Sin embargo, él hace lo que más ama: la música.

‘Close to you’, ‘I wanna B with U’, ‘Take your chance’ y más forman parte del variado repertorio de Fun Factory, cuyos integrantes son: Balca Tözün, Toni Cottura, Stephan Browarczyk (Steve) y Anthony Freeman (ski).

¿Qué se siente ser parte de unos de los fenómenos musicales más representativos de los 90s?

Se siente muy bien, sobre todo cuando fuiste el que escribió todos los éxitos de Fun Factory. Ver que hay personas que siguen cantando las canciones que yo tuve en mi mente tantos años atrás, es genial. Balca siente lo mismo, es hermoso saber que hay gente todavía disfrutando de tu música.

Balca fue la voz principal de la agrupación desde el comienzo pero no aparecía en los videos ni en las presentaciones en los 90s. ¿Cómo se sintió cuando las canciones se convirtieron en hits globales y no recibía ningún reconocimiento de la audiencia?

Yo descubrí el talento de Balca y siempre estuve en contacto con ella, cuando íbamos a iniciar nuestro primer tour, la compañía disquera nos dijo que en razón de que Balca era menor de edad, no podía participar.

En ese entonces tuvimos que tomar una difícil decisión y conseguimos a una chica rubia para que aparezca en los videos. Ella no cantaba, solo hacía fonomímica. No nos gustó esa idea, pero en ese tiempo nadie reclamó nada. Para Balca fue difícil escuchar su voz en todas partes y no percibir la fama.

Siete años atrás yo me acerqué a ella y le dije que quería recrear Fun Factory y “quería que todo el mundo sepa que tú fuiste la cantante y voz original del proyecto”. Desde ese entonces venimos haciendo conciertos juntos, frente a miles de personas, y todos saben ahora quién es Balca Tozum.

¿Cómo surgió la idea de volver a los escenarios en 2013 y ahora con la vocalista femenina original?

Un productor se me acercó y me pidió recrear Fun Factory, yo le dije que lo que haría sería reunir a sus miembros originales, fue así que contacte a Balca y le dije que quería hacer algunos shows con ella y estuvo de acuerdo, también hablé con Steve y me dijo “estas seguro?”, le dije que sí y también se sumó.

Finalmente hablé con Ski, un amigo mío y artista de mi casa discográfica, además es una persona excepcional, y le consulté si quería unirse a este proyecto porque Rod D, el rapero original no iba a participar. Y así fue como todo volvió a empezar.

¿Planean lanzar algún nuevo material en el futuro?

Bueno, hace poco hemos lanzado un nuevo álbum, en el cual hemos grabado todos nuestros éxitos, se trata de un álbum doble, ‘Go Back to the Factory’ que incluye dos nuevas canciones ‘Turn it up’ y ‘Lets get crunk’. Las pueden escuchar a través de las plataformas Deezer, Spotify y Itunes.

En 1996 ustedes grabaron uno de los más grandes éxitos de la música eurodance; ‘Love Message’ con Masterboy, Erotic, Mr. President y otros más. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Lo harían de nuevo?

Efectivamente, nosotros grabamos Love Message con estos maravillosos artistas, fue una gran experiencia ya que fue por una buena causa y el año pasado nosotros cantamos nuevamente esta canción junto a Masterboy, Balca estuvo ahí, y claro que sí, sí lo haríamos de nuevo, si fuera para una buena causa, sería genial hacerlo nuevamente con grandes artistas y ver qué pasa.

Ustedes están de gira todo el tiempo y se presentan en festivales en todo Europa con diferentes artistas de los 90s. ¿Tienen alguna conexión especial con alguno de ellos?

Mantenemos una conexión especial con muchos artistas de este género, puedo decir que soy muy amigo de Captain Jack, a Dj Bobo lo conozco muy bien, Dr. Alban es muy cercano a nosotros además. A Haddaway y a Ray, de 2 Unlimited, los conozco desde hace mucho tiempo también y así con muchos más artistas, nosotros nos llevamos muy bien con todos y nos encontramos todo el tiempo.

Ustedes pasan gran parte del tiempo de tour. ¿Qué hacen cuando no están dando conciertos?

Nosotros somos 4 individuos y cada uno tiene su propia personalidad. Cuando no estamos de gira, Ski hace mucho entrenamiento para estar en forma, le gusta el fisicoculturismo; Steve se dedica a hacer labor médica; Balca le gusta mantener su paz interior por ello hace meditación; Steve práctica artes marciales; y yo, Tony Cotura, me dedico a hacer música todo el tiempo, yo me relajo escuchando y creando música.

La música eurodance está sonando nuevamente en radios y festivales y llena estadios en Europa. ¿Qué está pasando?

Los 90s son todo un fenómeno, así como lo fueron los 70s y 80s, cada década tuvo su música, pero particularmente en los 90s, en todo el mundo la música eurodance sonó muy fuerte y muchas canciones de este género se convirtieron en himnos de la época; ‘Rhythm is a dancer’ de Snap; ‘It’s my life’ de Dr. Alban o ‘I wanna be with U’ de Fun Factory, son melodías inolvidables que son reconocidas en cualquier parte del planeta y hasta ahora la gente las sigue bailando y cantando, pues les trae un sentimiento especial.

Y es que toda esta gente de alguna forma rememora las emociones que vivió en el pasado, cuando conocieron a alguien especial por primera vez, o quizá algo maravilloso les ocurrió y esto lo relacionan con la música que escucharon en esa década.

¿Cuáles son sus expectativas en Perú? además del concierto, ¿planean hacer algo más, quizá un poco de turismo?

Estamos muy emocionados de visitar Sudamérica, particularmente el Perú. Yo conozco bastante sobre la historia del Perú, sobre la cultura Inca y Machu Picchu, me parece muy interesante y realmente queremos estar pronto en Lima para conocer a su gente, su comida, el clima, realmente no sabemos qué esperar, nunca hemos estado ahí. Por otro lado, espero que nuestros fans disfruten del show, porque daremos lo mejor de nosotros. Estamos muy ansiosos.

¿Qué le dirías a sus seguidores en Perú?

No podemos esperar más para visitarlos. Esperamos que disfruten el show y si desean conocer más de nosotros, los invito a seguirnos en nuestra recientemente aperturada cuenta de Instagram: Fun_Factory_90s. Gracias.

Fun Factory se presentará en el Perú por primera vez en la Cuarta Edición del Festival ‘Yo Amo los 90s’, junto a otras artistas tales como 2 Unlimited, Captain Hollywood, Pharao y Ku Minerva. La cita es este 15 de febrero en la Explanada del Parque de la Exposición.