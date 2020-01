Ozzy Osbourne revela que padece Parkinson desde el año pasado

El músico británico Ozzy Osbourne reveló que fue diagnosticado de Parkinson en febrero del año pasado tras una “caída” que le obligó a someterse a una cirugía en el cuello.

El exvocalista de la banda Black Sabbath, quien se sinceró en el programa “Good Morning America” junto a su esposa Sharon, explicó que padece de PRKN2, un tipo de Parkinson “que no es una sentencia de muerte” pero “afecta a ciertos nervios del cuerpo”.

“Ha sido terriblemente difícil para todos nosotros”, dijo el cantante. “Hice mi último concierto en Nochevieja en The Forum (Los Ángeles). Y entonces tuve una mala caída. Tuve que operarme el cuello, lo que me arruinó todos los nervios”, recordó.

“Tengo insensibilizado este brazo por la cirugía, se me enfrían las piernas… No sé si eso es el parkinson o qué, ¿sabes? Pero ese es el problema. Porque me cortaron nervios cuando me operaron. Nunca había oído lo del dolor en los nervios, y es una sensación rara”, agregó Osbourne.