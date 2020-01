Película sobre Los Beatles se estrenaría este año

El documental de The Beatles dirigido por Peter Jackson llegaría en octubre de este año, junto con el libro inédito "The Beatles Get Back" sobre el álbum Let It Be. El film estará compuesto en base a 55 horas de material inédito durante enero de 1969, cuando la banda se encontraba grabando su último disco juntos.

Hasta hoy, ha sido una incógnita la fecha de estreno de este documental, que sin duda dará que hablar sobre la relación de los Beatles durante su último año juntos. Algunas de las novedades que podría sacar a la luz el documental pueden ser la tensa relación que llevaron cuando grababan en Twickenham.

Otra novedad será que podríamos ver la otra mitad de su famoso concierto en la azotea de Apple, o incluso versiones preliminares de canciones de Abbey Road.

Cabe agregar que, según reportó el medio Daily Beatle, este año también saldrá el libro “The Beatles Get Back”, específicamente el 15 de octubre.