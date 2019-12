The Jackson 5: se cumplen 50 años del lanzamiento de su primer disco

Hace cinco décadas el mundo conoció a una banda de pre adolescentes llamada “The Jackson 5”, uno de los grupos paradigmáticos dentro de los conjuntos de niños prodigio y que también sirvió iniciar la exitosa carrera del "Rey del Pop" Michael Jackson.

"Diana Ross Presents The Jackson 5", del que hoy se cumple medio siglo de su publicación, fue el disco con el que debutaron estos cinco chicos de la mano de un poderoso single llamado "I Want You Back".

La leyenda cuenta que Diana Ross, pareja de Gordy y máximo emblema de Motown, descubrió a The Jackson 5 y de ahí el título del disco debut "Diana Ross Presents The Jackson 5" enfatizando su papel de madrina de los niños.

El creador de la banda fue Joe Jackson, el estricto y muy polémico padre de niños talentosos, que solo tenía un sueño: triunfar con un grupo musical formado por sus hijos.

El patriarca de la familia Jackson se dedicó con todo su empeño desde Gary, una pequeña ciudad de Indiana en la que comenzaron a ensayar sin descanso los hermanos Jermaine, Jackie, Tito, Marlon y Michael, el más pequeño y quien se convertiría con sus fabulosos bailes y incomparable voz, en el líder de la banda.