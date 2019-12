Soda Stereo: se cumplen 28 años de su histórico recital ante 250 mil personas en Argentina

Hace 28 años en Argentina en el marco de los recitales gratuitos “Mi Buenos Aires Querido II” quedó confirmado que Soda Stereo ya había alcanzado la masificación total. Ese recital para la “Trilogía del Rock” marcó un récord de asistentes y hasta le ganó al que al otro día brindaría Luciano Pavarotti en ese mismo lugar.

El 14 de diciembre de 1991 fue el día que cambió la historia de la banda y de la música en vivo en la Argentina. “Creo que fue una cosa tremenda y me resulta muy difícil describirla”, decía un emocionado y sorprendido Gustavo Cerati

Ante más de 250 mil personas, interpretaron 23 canciones de su repertorio hasta ese momento y los puntos más altos fueron cuando hicieron los temas que ahora son clásicos de la banda como “Canción animal”, “En la ciudad de la furia”, “Cuando pase el temblor” y “De música ligera”.

El mismo Cerati intento describir ese momento para Soda Stereo: “La cantidad de personas fue increíble. Juro que una situación así me desborda y me supera totalmente. Por eso grité: ‘¡Socorro! ¡Los amo!’. Creo que fue una cosa tremenda y me resulta muy difícil describirla”.