Guns N’Roses regresa a Lima para ofrecer concierto en 2020

Toda la energía y el rock de Guns N’Roses regresa a Lima, luego de cuatro años. La banda californiana volverá a pisar suelo peruano para ofrecer un monumental concierto el próximo 24 de marzo en el Estadio de la Universidad San Marcos.

La agrupación formada Axl Rose, Slash y Duff McKagan regresa con lo mejor de sus 30 años de trayectoria en la gira “Not In This Lifetime”.

Esta gira ha vuelto a reunir a fundadores de la banda de rock luego de más de dos décadas y, hasta el momento, es considerada por los críticos como el recorrido más exitoso de la historia.