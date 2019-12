2 Unlimited, Fun Factory y Pharao llegan al Perú para festival de música techno

Un gran concierto inspirado en la década de los 90s y la música techno (internacionalmente conocida como Eurodance) tendrá lugar en Lima. Se trata del Festival Yo Amo los 90’s, 4º Edición, que ya tiene a un cartel de artistas confirmados provenientes de Holanda, Alemania y España, los que prometen congregar a toda una generación que gozó con sus canciones.

Este festival es el evento más importante de música techno en Sudamérica, en el que se tendrá sobre un mismo escenario a artistas de talla mundial como 2 Unlimited (No Limits, Get Ready for This, Tribal Dance), Fun Factory (Close to you, Take Your Chance), Captain Hollywood (More and more, Impossible), Pharao (Temple of love) y Ku Minerva (Llorando por ti).

2 Unlimited - No Limits

La cita es el próximo 15 de febrero en la Explanada del Parque de la Exposición en Lima. Las entradas ya se pueden adquirir en los stands de Teleticket. La preventa ya arrancó y va hasta este 15 de diciembre.

Este festival, en sus ediciones anteriores, ha congregado a públicos de todo Latinoamérica y es la única oportunidad de ver juntos a los más grandes exponentes de la música techno de los 90s.

Fun Factory - Close to you

Estar en el Festival Yo Amo los 90s será todo una experiencia ya que parte de un concepto original que combina voces en vivo, una impactante escenografía, efectos especiales y la nostalgia de un público que vivió esta época dorada.

2 Unlimited, Fun Factory, Captain Hollywood, Pharao y Ku Minerva encabezaron los rankings en las radios a mediados de los 90s en el Perú y en buena parte del mundo, y ahora en febrero ofrecerán una velada del recuerdo que quedará grabado en la memoria de todos los amantes del techno.

Captain Hollywood - More and more

Pharao - I show your secrets