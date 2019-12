Subastarán anteojos redondos de John Lennon

Los icónicos anteojos redondos de John Lennon serán subastado la semana próxima por la casa Sotheby´s y se espera que alcancen un precio de ocho mil libras esterlinas como precio base. Las gafas están en poder del exchofer de los Beatles, Alan Herring, desde 1968, quien fue chofer durante los años 60 a Ringo Starr y George Harrison, integrantes junto a Paul McCartney y Lennon de la mítica banda británica.

Herring reveló que el líder de los Beatles le regaló los lentes después de dejarlos en el asiento trasero del auto Mercedes Benz de Ringo, una vez que los llevó hasta las oficinas de Apple Records en 1968.

“Cuando John salió del auto, noté que había dejado los espejuelos de sol en el asiento de atrás, y que uno de los cristales y una de las ‘patas’ estaban sueltos. Le pregunté si quería que se los mandara a arreglar, pero me dijo que no me preocupara, que eran solo para aparentar”, afirmó.

De su lado, el experto de la casa Sotheby´s George Heaton declaró que los espejuelos de Lennon, aunque humildes, son representativos de un momento cultural.

Según se anunció, en la subasta electrónica que estará abierta desde el 6 al 13 de diciembre, se pondrán también a la venta una guitarra de Harrison y algunas camisas que usaron los miembros de la banda.