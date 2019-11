Paul McCartney publica sorpresivamente dos nuevas canciones

Paul McCartney dio a conocer por sorpresa dos nuevas canciones nunca antes escuchadas. Los temas se llaman "In a Hurry" y "Home Tonight", y son el adelanto al lanzamiento de su nuevo disco doble de vinilo exclusivo y limitado que saldrá a las venta este 29 de noviembre.

Ambas canciones se grabaron durante las sesiones de producción del último álbum del exbeatle, Egypt Station, publicado en septiembre de 2018.

En cantante de 77 años se mantiene más activo que nunca. Además de sus recitales en vivo, se reunió recientemente con Ringo Starr para hacer una versión de la canción de John Lennon "Grow Old With Me", que también contó con una sección de cuerdas influenciada por George Harrison y que ofrece a los fanáticos una forma única de reunión de los Beatles.