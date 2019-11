Ozzy Osbourne lanza su primera canción en diez años

Ozzy Osbourne, el cantante, compositor y fundador de la emblemática banda Black Sabbath ha lanzado un nuevo tema llamado “Under The Graveyard”, su primer nuevo single en solitario en casi diez años. El también ganador del Grammy y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, presentó esta balada intensa que se transforma en una canción rockera potente, muy a su estilo, y que es el primer sencillo de su próximo álbum llamado “Ordinary Man”, que verá la luz a principios de 2020.

“Este álbum fue un regalo de mi poder superior, es una prueba para mí de que nunca debes rendirte”, dice Ozzy.

El tan esperado nuevo trabajo de Osbourne fue grabado en Los Ángeles, y cuenta con Andrew Watt en guitarras, Duff McKagan (Guns N' Roses) en bajo y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) a la batería.