George Michael: lanzan canción póstuma del recordado vocalista de Wham!

El cantante británico George Michael grabó una canción antes de su muerte en el 2016 llamada “This Is How We Want You to Get High”. La letra del tema habla sobre problemas sociales y salió al mercado el pasado miércoles. La canción se escuchará al final de la nueva película “Last Christmas” inspirada en las canciones de Michael y sus éxitos con el dúo Wham!.

El tema póstumo fue compuesto y producido por George Michael y su colaborador James Jackman, “This Is How (We Want You to Get High)” salió a la venta con el sello de Virgin EMI. La canción inédita se grabó en las últimas sesiones de George en su estudio y es el primer material original del artista que se comparte en siete años.

“This Is How (We Want You to Get High)” tiene una melodía que deleitará a sus leales fans y seducirá a toda una nueva audiencia.