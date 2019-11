Paul McCartney relanza canción para frenar la experimentación animal

Muchos de los fans de los Beatles recuerdan el tema creado por Paul McCartney, 'Looking for Changes', canción que lanzó en su disco 'Off The Ground' en 1993. El artista de Liverpool nos lleva a esa nostalgia musical que guía las vidas de los más melómanos para meterles en la cabeza una lucha cada vez más sonada: el cese de los experimentos con los animales.

McCartney ha relanzado el tema de 'Looking for Changes' (buscando cambios) y lo ha hecho a través de una campaña creada por PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales), la organización que lucha por los derechos de los animales en el mundo.

"Estoy buscando cambios para que saquen a los animales de los laboratorios", señala el exbeatle en un comunicado. "Los experimentos con animales no son éticos, son un error colosal y un gasto de tiempo y dinero. Podemos hacerlo mucho mejor", agregó.

Cabe señalar que Paul McCartney nunca ha ocultado su lucha por el bienestar animal. El artista es vegetariano y activista por los derechos de los animales desde los años 70.