Paul McCartney y Ringo Starr graban tema escrito por John Lennon

Los ex Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr se reunieron en un estudio de grabación para trabajar con tema musical llamado “Grow Old With Me”, una de las últimas canciones escritas por John Lennon antes de su muerte el 8 de diciembre de 1980.

Muchos dicen, que fue la última canción que grabó Lennon antes de morir, lo que da una relevancia muy grande en el legado musical del mítico Beatle.

Ahora dos de los Fab Four decidieron rendir homenaje a uno de los más grandes músicos de la historia, y qué mejor manera de hacerlo que con una de sus composiciones que demuestran, una vez más, que Lennon era un genio adelantado a su tiempo.

Ringo Starr participó en la batería y en la voz mientras Paul McCartney tocó el bajo y algunas voces. Joe Walsh de The Eagles, colaboró en la guitarra y Jack Douglas (productor de John Lennon), trabajó en la producción y en los arreglos de cuerdas.

