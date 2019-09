Britney Spears pide a todos sus fans que “no la olviden”

La recordada Princesa del Pop, Britney Spears ha estado pensando mucho en su vida y su carrera después de sus recientes problemas familiares. La cantante dejó en Instagram un mensaje especial para sus fans, donde dijo que se estaba tomando un tiempo para “enfocarse en lo que realmente quiere” ya que ha estado trabajando “sin parar” desde que era una niña.

“¡Espero que no me hayan olvidado! Estoy haciendo esta transición en mi vida para concentrarme en lo que realmente quiero … He trabajado sin parar desde que tenía 8 años en este negocio. A veces es bueno parar y reflexionar !!!! Los extraño a todos … Realmente tengo los mejores fans del mundo!!! “, escribió en su red social.

La cantante anunció a principios de este año que estaba tomando un descanso de su carrera, como se sabe la cantante, que tiene dos hijos: Sean, de 14 años, y Jayden, de 13 años, con su ex esposo Kevin Federline, y ha tenido problemas durante unos meses mientras luchaba para terminar su tutela.