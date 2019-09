Madonna: reeditan sus álbumes más icónicos en vinilos cristalinos

"Madonna", "Like a Virgin", "True Blue" y "Who's That Girl" serán lanzados en una nueva colección especial.

El álbum debut homónimo de Madonna fue lanzado en 1983 e incluyó los éxitos 'Holiday', 'Lucky Star' y 'Borderline'. Está certificado cinco veces platino y vendió más de 10 millones de copias en todo el mundo.

Por su parte el multipremiado "Like a Virgin" fue lanzado un año después, alcanzando un certificado de diamantes, el álbum presenta los éxitosos temas 'Dress You Up', 'Angel' y 'Material Girl'.

En 1986 llegó "True Blue"acaparando las listas de álbumes en 28 países y vendiendo más de 25 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndolo en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos e incluye temas como 'Live To Tell', 'Papa Don't Preach' y 'Open Your Heart'.