Los Rolling Stones lanzarán material inédito junto a Bob Dylan

La icónica banda de rock and roll lanzará el 8 de noviembre material inédito y remasterizado junto a Bob Dylan.

La legendaria banda de rock, Los Rolling Stones lanzarán el 8 de noviembre próximo un material inédito y remasterizado de un concierto de 1998 en Argentina de su gira Bridges to Babylon, en el que participó Bob Dylan. El material se lanzará en CD doble + DVD, DVD solo y vinilo; tiene el característico logo de la boca pero en azul celeste y blanco los colores de la bandera albiceleste.

El nuevo trabajo de las piedras rodantes se llama “Bridges to Buenos Aires” y es el registró completo del 5 de abril de 1998, la última noche de los cinco recitales en el estadio River Plate, en el que Dylan se unió a la agrupación para interpretar el clásico tema “Like a Rolling Stone”.

El concierto completo fue restaurado de las cintas originales, el audio fue remezclado y remasterizado, donde el set list del recital, que comenzó con “Satisfacción“, incluye temas como “Saint of me” y “Thief in the night”, e inmortales temas como “Gimme shelter” y “Sister morphine”.