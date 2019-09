Freddy Mercury cumpliría hoy 73 años de edad

Un día como hoy en 1946 en Tanzania, nació la estrella del rock Freddie Mercury, quién 25 años después estaría en Londres como vocalista de la banda “Queen”, dando inicio a una de las carreras musicales más famosas y reconocidas del Rock a nivel mundial.

Fue uno de los cantantes que llegó a revolucionar el mundo de la música a finales del pasado siglo, hoy cumpliría 73 años y para conmemorar su cumpleaños y el trabajo de la Fundación Mercury Phoenix Trust (MPT), Universal Music Group (UMG) ha lanzado un nuevo vídeo de la canción de Freddie “Love Me Like There’s No Tomorrow”.

El video está dirigido por Esteban Bravo y Beth David. El acompañamiento animado de la canción de Freddie de 1985 sirve tanto para honrar la vida y legado de Mercury con un pequeño corto sobre el poder del amor, como para continuar dando a conocer la lucha mundial contra el SIDA.

El artista dejó este mundo el día 24 de noviembre de 1991 como consecuencia de una neumonía que no pudo superar. Con tan sólo cuarenta y cinco años, el gran Freddie Mercury dijo adiós a la vida que tan intensamente había disfrutado y fue enterrado en una ceremonia íntima, conforme al rito mazdeísta.