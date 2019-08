Michael Jackson cumpliría hoy 61 años

Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, una ciudad industrial a orillas del lago Michigan, en el estado de Indiana, en los Estados Unidos. Para 1963, junto a sus hermanos formo una agrupación infantil llamada “The Falcons”. Posteriormente, en 1970, formaron el grupo “Jackson Five”, en el cual Michael era el centro de la agrupación, que en poco tiempo lograron vender más de ocho millones de discos.

Tras el éxito con sus hermanos, el debut de Michael como solista fue en 1972, cuando interesado por el soul, grabó “Got to be there” cuando solo tenía 13 años.

Durante los años siguientes, Jackson grabó “Music and me” (1974) y “Forever” (1975), hasta que en 1978 cumplió otro de sus sueños: trabajar en el cine e interpretó el papel del "Espantapájaros" en El mago de Oz, y en el set de filmación de esa película conoció a quién más tarde fue el productor más importante de su carrera: Quincy Jones.

Así llegó la consagración mundial con “Off the wall” (1979) y ganó su primer premio Grammy por el tema “Don’t stop’til you get enough”.

Después de su mayor éxito “Thriller” en 1982, donde los casi 50 millones de copias vendidas en el mundo lo convirtieron en el disco más comprado en la historia de la música y lo consagraron a nivel mundial como el “Rey del Pop”; el resto es historia conocida.

Su vida se vio envuelta en escándalos, y acusaciones de abuso a menores, que nunca fueron probadas.

En la mañana del 25 de junio de 2009, el artista sufrió un paro cardiorrespiratorio en su mansión de Holmby Hills y falleció. Dejando uno de los más grandes legados musicales de la historia de la música.

Después de su muerte, se convirtió en el artista que más vendió en 2009, en Estados Unidos se vendieron más de 8.2 millones de álbumes, mientras que en el resto del mundo se vendieron más de 35 millones de álbumes en los 12 meses posteriores a su partida.