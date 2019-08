Woodstock: los 50 años del festival que marcó a toda una generación

Hoy, 50 años después, pocos no han oído hablar del festival más famoso de la historia y una semana antes del Festival de Música y Arte de Woodstock, en el pequeño condado de Sullivan, cerca de la ciudad de Nueva York, muy pocos conocían el nombre de este pueblo. Hoy Sullivan es reconocido como el lugar donde una generación de hippies cambiaron la historia de la música.

El evento fue promocionado como un festival de paz, amor y música, que iba a reunir a titanes del rock como Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Joan Baez, The Band, Joe Cocker, Carlos Santana, Crosby, Stills, Nash & Young. Un concierto así en un ambiente natural fue la fórmula perfecta de protesta pacífica ante las tensiones políticas que se vivían en la época. Como decía el cartel original de 1969, "Tres días de paz, amor y música", el 16, 17 y 18 de agosto.

Woodstock atrajo a multitudes que participaban en esa oposición efervescente a la guerra de Vietnam, que al momento había dejado más de 11.000 soldados estadounidenses muertos y otros con secuelas fatales.