Paul McCartney realiza sorprendente confesión sobre las canciones de los Beatles

Para Paul McCartney el tiempo también le pasa factura y a sus 77 años reconoce que le cuesta mucho recordar algunas de las canciones de la mítica banda The Beatles.

«Tengo que reaprender todo de nuevo. He escrito muchísimo, no se puede retener todo», aseguró el músico en una entrevista reciente.

El cantante se sorprende a sí mismo cuando escucha incluso una canción propia. McCartney se pone antiguos temas y hay veces que piensa: «Oh, esto es muy inteligente. A mí jamás se me habría ocurrido». Aunque, evidentemente, a él fue a quien se le pasó por la cabeza aquella melodía.

El ex Beatle admitió que ha tenido que aprender de nuevo algunos de los grandes éxitos que lo llevaron a la fama porque ya no recuerda como tocar todas las canciones de The Beatles, ya que suma una gran cantidad de temas compuestos por él mismo, por lo que es imposible recordarlos todos.