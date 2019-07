Bryan Adams confirma concierto en Lima para octubre

Bryan Adams llegará a la capital el próximo 11 de octubre y brindara un recital en el Arena Plaza. El músico canadiense y multi-platino inició su gira mundial "Shine A Light" con espectáculos en Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y Europa; ahora el intérprete de "Summer of 69'" también llegará a Sudamérica; entre ellos, nuestra capital es un parada obligada.

El músico canadiense es conocido principalmente por canciones que marcaron la década de los noventa, como "(Everything I do) I do it for you", "Heaven" y "Summer of 69'". Además, es famosa la canción "All for Love", que interpretó en colaboración con Rod Stewart y Sting.

El también ganador del Grammy lanzó su nuevo álbum "Shine a Light" el pasado 1 de marzo y su décimo cuarto disco de estudio y el single que le da nombre al disco ha sido coescrito con el cantante y compositor británico Ed Sheeran.



Las entradas para el concierto de Bryan Adams estarán disponibles desde este lunes 22 de julio para una preventa exclusiva para clientes de una entidad bancaria y estarán a la venta para el público en general desde el miércoles 24 de julio.