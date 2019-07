Paul McCartney trabaja en su primer musical para teatro

El exBeatle Paul McCartney trabaja en su primer musical para una obra teatral, una adaptación del clasico filme “¡Qué bello es vivir!”, de Frank Capra, y será puesto en escena a finales de 2020, de acuerdo con el el productor Bill Kenwright. El músico de 77 años, quiere dar vida a un clásico del cine, cuyo título original es "It's a Wonderful Life", que fue producida en 1946 por Capra.

“Escribir un musical no es algo que me haya atraído nunca de verdad. Bill (Kenwright) y yo nos reunimos con Lee Hall y tuvimos una charla y de repente me vi pensando que esto podía ser interesante y divertido”, ha comentado McCartney.

Como se sabe, el filme original, considerado un clásico del cine cuenta la historia del personaje George Bailey, un hombre que renuencia a sus sueños debido a su sentido de la responsabilidad y su generosidad, pero su propósito de suicidarse en Nochebuena provoca la intervención de un ángel.

Cabe señalar que la película original ha sido reconocida por el Instituto Americano del Cine como uno de los cien mejores filmes realizados en la historia y hoy esta en las manos del exBeatle, quien le dará una nueva forma con nuevos acordes y arreglos musicales.