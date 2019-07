Andy Summers: guitarrista de The Police se presentará por primera vez en Lima

El mítico guitarrista de la reconocida banda “The Police”, Andy Summers, se presentará, por primera vez en nuestra capital junto a la banda “Call The Police”. Junto a la banda Summers exploró el punk, post-punk, new wave y, hasta el día de hoy, cultiva el rock y jazz.

Summers, al lado de Stewart Copeland y Gordon Thomas, más conocido como Sting, formó parte de una de las mayores agrupaciones de rock de todos los tiempos: The Police. El músico y compositor, empezó su carrera en los años 60, pero el éxito vino cuando se unió a ellos en la icónica banda británica.

Actualmente recorre el mundo su nueva banda, conformado también por el baterista Joao Barone, de Os Paralamas Do Sucesso, y el cantante y compositor Rodrigo Santos, de Barão Vermelho, ambos brasileños.

Durante esta gira recordaran éxitos como “So Lonely”, “Every Breath You Take” y “Roxanne”. En Lima el concierto será el 4 de setiembre en el auditorio del colegio Santa Úrsula.