Daniela Darcourt anunció su retiro temporal de los escenarios

La salsera Daniela Darcourt comunicó vía Instagram que se alejará temporalmente de los escenarios por un delicado problema que ha venido afectando su salud.

La intérprete de "Adiós amor" explicó que fue diagnosticada con pólipo de cuerdas vocales y laringitis crónica, por lo que decidió concentrar prioritariamente todas sus fuerzas en su completa recuperación y un "riguroso tratamiento médico".

Este comunicado, estuvo acompañado de un mensaje de la propia cantante, quien lamentó tener que posponer sus presentaciones y no poder seguir compartiendo con sus seguidores, a quienes les ofreció sus más sinceras disculpas.

"Con muchísima pena, lamento comunicarle a todos mis seguidores mi ausencia de los escenarios por estos 21 días. No se imaginan lo frustrante que me resulta y lo larguísimo que sentiré que pasarán, pero si no tengo buena salud, nada será lo mismo", indicó.