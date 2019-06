Freddie Mercury: encuentran una canción inédita del cantante que se creía perdida

Una nueva versión y hasta ahora inédita de la canción “Time” de Freddie Mercury ha sido publicada con el título “Time waits for no one”. En este tema musical, el que fuera líder de Queen lo interpreta acompañado únicamente de un piano. Se trata de una versión más sencilla y pura de la versión que grabó con Dave Clark para el álbum “Time” que ha sido recuperada tras una larga búsqueda de 10 años en los estudios de Abbey Road

La canción fue escrita por el propio líder de los Dave Clark Five. «Cuando lo grabamos por primera vez, fui a Abbey Road y terminamos con Freddie y el piano. Se me puso la piel de gallina. Fue mágico», aseguraba Clark en una entrevista en la BBC, cadena de radio donde se ha estrenado este tema.

El lanzamiento de este tema es el resultado de una larga búsqueda casi arqueológica realizada en los estudios londinenses Abbey Road. En este álbum “Time” de Clark, en el que participan varios cantantes, Mercury cantó en este tema y en otro llamado “In my defense”.