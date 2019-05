Miley Cyrus lanza su nuevo álbum 'She Is Coming'

La cantante estadounidense Miley Cyrus publicó hoy 'She is coming', un nuevo álbum que incluye seis canciones que ya se encuentran disponibles en todas las plataformas musicales y en YouTube de forma totalmente gratuita. 'She is coming' cuenta con la participación de los raperos Ghostface y Swae Lee y RuPaul.

La canción con la que Miley Cyrus hace colaboración con el artista estadounidense se llama "Cattitude", el track tiene una fuerte onda rap y como era de esperarse, desde que estuvo disponible, RuPaul subió el link de la canción en su cuenta oficial de Twitter, con un gif muy divertido.

Cyrus presentará sus nuevos temas en el festival Primavera Sound 2019, que también contará con la actuación de la rapera Cardi B, así lo anunció a través de su cuenta personal de Instagram.