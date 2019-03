Red Hot Chili Peppers tocará hoy en las pirámides de Egipto y lo podrás ver en vivo

Red Hot Chili Peppers han compartido detalles del concierto especial que darán hoy 15 de marzo en las pirámides de Giza en Egipto. La banda californiana se prepara para una nueva aventura en vivo y que planean compartir con todos nosotros.

Un concierto para el que no será necesario viajar al país africano para poder disfrutar el rock californiano de Anthony Kiedis, 'Flea', Chad Smith y Josh Klinghoffer. Ya que será transmitido por las redes sociales de la banda, pudiendo escuchar de manera gratuita sus éxitos como 'Under The Brigde' 'Can’t Stop' y 'By The Way'.

¿A QUÉ HORA EMPEZARÁ LA TRASMISIÓN?

El concierto empezará a las 7PM (Hora de Inglaterra). Para quienes vivimos en Perú, podremos conectarnos a la transmisión a las 3PM. Esta presentación es la segunda visita de la banda al continente africano y marca el debut de los Red Hot Chili Peppers en Egipto.