¡Bon Jovi regresa a Perú después de 9 años!

La banda estadounidense Bon Jovi regresará a Lima luego de nueve años, como parte de su gira ''This House Is Not For Sale''. La cita está pactada para el miércoles 2 de octubre en el Estadio Nacional de Lima.

La información se filtró a través de la web de Teleticket donde se anuncia que tocarán junto a Goo Goo Dolls. Su llegada a Latinoamérica es parte del cartel de Rock in Río, el cual se realizará en octubre. Asimismo, se espera que llegue a Chile y Argentina.

La primera vez que la banda liderada por Jon Bon Jovi llegó a Perú fue en 2010, cuando tocaron en el marco de la gira ''The Circle Tour'', considerada una de las más importantes de aquel año.