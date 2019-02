El techno de los 90s vuelve a Lima con concierto de Masterboy y otros artistas

El techno está de vuelta. Si eres un melómano y amas la música de los 90, esta nota es para ti pues en marzo, exponentes de la música techno pisarán suelo peruano para brindar un único e inolvidable concierto que nos llevará de vuelta a esa maravillosa época que marcó a toda una generación.

¿Quienes nos visitan esta vez? Pues la emblemática agrupación Masterboy, esta banda alemana es considerada la máxima representante de este género musical a nivel mundial y se presentará junto a Beatrix Delgado, principal vocalista de esta agrupación y responsable de sus más grandes éxitos como ‘Love Message’, ‘Feel the heat of the night’, ‘Is this the love’ y muchos más.

Desde España llega Rebeca, la reina del dance en español, quien promete hacernos gozar con su inconfundible ‘Duro de pelar’, además de éxitos como ‘Solo amante’ y ‘Corazón corazón’.

Mientras que desde Holanda llega Alice Deejay, quien promete llevarnos de vuelta a 1999 con su hit mundial ‘Better of Alone’. Además viene la agrupación Activate, mejor recodada por su canción ‘Save me’ que sonó mucho en 1994, y también desde España llega Kriss Orué, responsable de un himno del techno como lo es ‘Tonight’.

Esta noche promete y todas estas estrellas de la música techno nos harán vibrar en la tercera edición del festival Yo amo los 90s que se realizará el sábado 16 de marzo, en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. No puedes perderte este gran espectáculo. Las entradas las puedes adquirir en los módulos de Tu Entrada en Plaza Vea o a través de la plataforma de Joinnus.