The Cranberries: ‘Zombie’ y otros cuatro temas que resumen su épica trayectoria

La escena artística y musical sufren su primera gran pérdida del 2018. Dolores O'Riordan, líder de ‘The Cranberries’, banda irlandesa entre los principales referentes de la música rock alternativa de los años 90, falleció a los 46 años de edad en Londres, por causas aún desconocidas.

O'Riordan deja todo un legado de temas que marcaron la vida de toda una generación noventera, por no mencionar su enorme éxito comercial, con más de 14 millones de álbumes vendidos en Estados Unidos y más de 40 millones a nivel mundial.

Aquí te presentamos tan solo cinco álbumes, que son muy pocos para resumir la tremenda carrera de esta banda. Pero que sin duda darán una idea a las nuevas generaciones de por qué hoy millones en todo el mundo lamentan la súbita partida de su líder.

Dreams

Tras formar el grupo en 1989, The Cranberries saltó a la fama internacional con el álbum ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?’ (Todos los demás lo hacen, ¿Por qué nosotros no podemos?), que vendió más de cinco millones de copias en EEUU. ¿La razón?, temas como este.

Linger

The Cranberries se convirtió en uno de los grupos de rock más exitosos de los 90, con más de 14,5 milones de ábumes vendidos solo en Estados Unidos y más de 40 millones en todo el mundo. De este ingreso triunfal también vienen canciones como Linger.

Zombie

El segundo disco de The Cranberries vendría hasta 1994. ‘No need to argue’ (No es necesario discutir) fue otro éxito instantáneo. Llegó a superar las 16,7 millones de copias e incorporaba nuevos sonidos con sintetizador y guitarra. Su álbum leyenda incluyó ‘Zombie’, su himno indiscutible.

Time is ticking out

No sin éxito siguieron ‘To the faithful departed’ (A los fieles difuntos, 1996) y ‘Bury the hatchet’ (Entierra el hacha, 1999), que no hicieron más que apuntalar su bien ganada popularidad y salvarlos de que Zombie los dejara como un one hit wonder. Este tema corresponde a su quinto disco ‘Wake up and smell the coffee’ (Despierta y huele el café, 2001), un retorno a su línea tradicional.

The Glory

Luego de su última incursión, la banda decide tomarse un descanso hasta 2009. Sus miembros incursionaron en proyectos en solitario y Dolores fue la que más éxito tuvo. Cuando se reunieron, el público se los agradeció con llenos totales en sus conciertos. En 2017 lanzaron ‘Something Else’, su álbum de covers. Aquí hay 10 reversiones acústicas de canciones de álbumes previos.

Además, incluyen tres canciones nuevas: The Glory, Rupture y Why, grabadas con la Irish Chamber Orchestra en la Universidad de Limerick. La voz inconfundible de una era que no será olvidada.