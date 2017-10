EEUU: Fallece músico Tom Petty a los 66 años tras ataque cardiaco

El reconocido músico estadounidense Tom Petty (66) ha fallecido luego de que fuera desconectado de la máquina que lo mantenía con vida. Petty se encontraba hospitalizado tras sufrir un ataque cardíaco la noche del domingo. Sin embargo, se detectó que tenía muerte cerebral, lo que llevó a tomar la decisión.

La cadena CBS informó que el departamento de policía de Los Ángeles confirmó su muerte este lunes por la tarde. El artista fue hallado en su casa de Malibú a 50 kilómetros al oeste de la ciudad, reportó TMZ. El ganador de tres Emmys y miembro del Rock Hall of Fame estaba inconsciente y no respiraba.

El cantante y multiinstrumentalista destacó frente al grupo Tom Petty and the Heartbreakers y como fundador de The Traveling Wilburys a fines de los 80.